Osmani takohet me zv.Sekretarin e Shtetit: Kosova qëndron krah për krah me ShBA-të për të ndërtuar kapituj të bashkëpunimit, në përputhje me vizionin e Presidentit Trump Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm në Washington D.C. me Zëvendës Sekretarin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Christopher Landau. Në një postim në rrjetet sociale, Presidentja Osmani ka falënderuar për mikpritjen e ngrohtë dhe diskutimin e hapur, duke theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për…