Osmani takohet me Walkerin: Kosovarët do t’u jenë përjetësisht mirënjohës Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është takuar sot me ambasadori William Walker. Këtë e ka bërë të ditur Presidenca e Republikës së Kosovës me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net. “Në një takim të përzemërt, Presidentja Osmani i shprehu edhe njëherë mirënjohjen e thellë ambasadorit Ëalker për vendosmërinë e tij për të treguar…