Osmani takohet me Vitinë, flasin për zhvillimet në shëndetësi gjatë 2023

Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim për fundvit ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia.

Zhvillimet dhe të arriturat në fushën e shëndetësisë, si dhe çështjet që e involvojnë sektorin e shëndetësisë në Këshillin për demokraci dhe të drejtat e njeriut, ishin tema diskutimi, transmeton lajmi.net.

“Në kuadër të Këshillit për demokraci dhe të drejtat e njeriut, të udhëhequr nga Presidentja, janë identifikuar një sërë çështjesh që e involvojnë sektorin e shëndetësisë, prandaj gjatë takimit u diskutua për reformat që janë realizuar si dhe planet konkrete për vitin në vijim me qëllim të parandalimit dhe luftimit të dhunës me bazë gjinore”.

“Në mes tjerash, Presidentja Osmani foli edhe për angazhimin e rregullt në drejtim të ndërtimit të partneriteteve, të reja të cilat kanë për qëllim mbështetjen e sektorëve të ndryshëm në vend, me ç’rast veçoi komunikimet e rregullta dhe bashkëpunimin e ngushtë me partnerë të shumtë ndërkombëtar me qëllim të mbështetjes dhe avancimit të shërbimeve të ofruara në fushën e shëndetësisë”, ceket në njoftim.