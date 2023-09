Osmani takohet me të shumëkritikuarin nga Kurti, Miroslav Lajçak Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, ka njoftuar se në New York, e ka takuar emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ajo tregoi se me diplomatin sllovak – i cili u akuzua nga Kurti se ai po ia mban anën Beogradit dhe se është i njëanshëm – diskutuan për zhvillimet e fundit në dialog.…