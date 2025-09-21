Osmani takohet me të rinjtë shqiptaro-amerikanë në New York
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar të rinjtë shqiptaro–amerikanë, në New York.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar të rinjtë shqiptaro–amerikanë, në New York.
Osmani përmes Facebook ka shkruar se platforma si ‘Zani’ po punojnë për t’i bashkuar të rinjtë shqiptarë kudo në botë, që të mos i harrojnë kurrë rrënjët dhe të kontribuojnë në interes të kombit, transmeton KosovaPress.
Ajo ka falenderuar ata për punën e çmuar.
“Bashkë me të rinjtë e jashtëzakonshëm shqiptaro–amerikanë, në Neë York!Platforma si Zâni po punojnë për t’i bashkuar të rinjtë shqiptarë kudo në botë, që të mos i harrojnë kurrë rrënjët dhe të kontribuojnë në interes të kombit tonë. Ishte kënaqësi t’i takoja dhe t’i falënderoja për punën e çmuar që po bëjnë”, ka shkruar Osmani.
Kujtojmë se Osmani ka udhëtuar në New York për të marrë pjesë në fillimin e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.