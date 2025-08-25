Osmani takohet me të rinj shqiptarë në Austri: Ata kanë një të përbashkët, dashurinë për Kosovën

Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se në Austri është takuar me të rinj shqiptarë. Ajo ka thënë se ata e kanë një të përbashkët “dashurinë për vendin dhe vendosmërinë për ta bërë Kosovën më të mirë”. “Një gjeneratë që nuk njeh kufij!  Pasdite e bukur në zemër të Alpeve austriake, mes të rinjve të jashtëzakonshëm…

Lajme

25/08/2025 16:34

Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se në Austri është takuar me të rinj shqiptarë.

Ajo ka thënë se ata e kanë një të përbashkët “dashurinë për vendin dhe vendosmërinë për ta bërë Kosovën më të mirë”.

“Një gjeneratë që nuk njeh kufij!  Pasdite e bukur në zemër të Alpeve austriake, mes të rinjve të jashtëzakonshëm shqiptarë në Forumin Evropian Alpbach. Të gjithë kanë një të përbashkët: dashurinë për vendin dhe vendosmërinë për ta bërë Kosovën më të mirë”, ka shkruar Osmani.

Artikuj të ngjashëm

August 25, 2025

Avokati Niniq: Milan Radoiçiq fshihet pas grupit “Corridor”

Lajme të fundit

Avokati Niniq: Milan Radoiçiq fshihet pas grupit “Corridor”

Kabllo elektrike në gropën për drunj, Komuna:Ndërhyrje teknike të zakonshme

Arrestohet italiani në portin e Durrësit, tentoi të fuste makinë të vjedhur

​Saathoff viziton KEK-un: Gjermania mbështet Kosovën në tranzicionin...