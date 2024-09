Osmani takohet me Sulltanin e Bruneit: Ka shumë potencial për rritjen e bashkëpunimit mes dyja vendeve Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron për një vizitë zyrtare në New York, ku po i zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e OKB-së. Osmani në New York është takuar me Sulltanin Haji Hassanaj Bolkiah të Bruneit. “E nderuar të takohem me Lartmadhërinë e Tij Sulltanin Haji Hassanal Bolkiah të Bruneit gjatë qëndrimit në Neë…