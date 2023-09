Osmani takohet me sekretarin Blinken: Lidhja me ShBA-në ekzistenciale Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani është takuar me sekretarin Blinken gjatë qëndrimit në ShBA. Përmes një postimi në “Facebook”, Osmani rikujtoi faktin se lidhja e vendit tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ekzistenciale dhe e pashkëputshme, përcjell lajmi.net. “Diskutim i rëndësishëm me Sekretarin Blinken për të ardhmen euroatlantike të Kosovës, fuqizimin…