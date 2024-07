Osmani takohet me sekretarin Blinken: Aleanca me SHBA-të gurthemel për stabilitetin global Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është takuar edhe me sekretarin amerikan të shtetit, Antony Blinken. Presidentja Vjosa Osmani ka shkruar se aleanca me SHBA-të nuk është vetëm një dëshmi e vlerave dhe parimeve tona të përbashkëta demokratike, por edhe një gurthemel për stabilitetin dhe prosperitetin…