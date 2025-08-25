Osmani takohet me Presidentin austriak, diskutime për forcimin e marrëdhënieve Kosovë–Austri
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me Presidentin e Austrisë, Alexander Van der Bellen, dhe Zonjën e Parë, Doris Schmidauer, gjatë vizitës së saj në Alpbach.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Osmani përmes një postimi në rrjete sociale, ku theksoi se takimi ishte i përshkuar nga diskutime miqësore mbi mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
Me Presidentin e Austrisë, Alexander Van der Bellen, si dhe Zonjën e Parë, Doris Schmidauer, në Alpbach-un e bukur. Diskutime miqësore mbi forcimin e marrëdhënieve me Austrinë, një nga aleatët më të fortë të popullit tonë”, ka shkruar Osmani.
Austria ka qenë ndër mbështetëset kryesore të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërsa Osmani e ka cilësuar këtë shtet si një nga aleatët më të fortë të popullit të Kosovës.