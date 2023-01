Osmani takohet me Papa Franceskun, aty është edhe Prindoni Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar sot me Papa Franceskun në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Këtë e bëri të ditur vet e parja e shtetit me anë të një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net. Ajo tha se i shprehu falënderime Papës për “kujdesin ndaj Kosovës”. “Thellimi i mëtejmë i raporteve me Vatikanin dhe…