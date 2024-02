Osmani takohet me ministrin gjerman të Mbrojtjes Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ministrin e Mbrojtjes të Gjermanisë, Boris Pistorius. Pas takimit Osmani dhe Pistorius do të mbajnë konferencë të përbashkët për medie. Ministri gjerman do të pritet në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti si dhe homologu i tij nga Kosova, Ejup Maqedonci.