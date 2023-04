Osmani takohet me kryetarët e komunave arbëreshe në Itali Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar sot me kryetaren e Provincës së Kozencës, Rosaria Succurro, me të cilën bisedoi për raportet ekonomike, politike e kulturore mes komunave të ndryshme të Kosovës dhe Kozencës. Osmani theksoi se është shumë e rëndësishme që të krijohen mundësi të reja të bashkëpunimit mes bizneseve tona, institucioneve kulturore dhe…