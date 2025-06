Osmani takohet me kryeparlamentarin japonez, flasin për thellim të partneritetit ndërmjet vendeve Presidentja Vjosa Osmani gjatë qëndrimit të saj në Japoni u takua me kryeparlamentarin e vendit, Fukushiro Nukaga. Sipas një njoftimi nga ana e presidentes, ata riafirmuam përkushtimin e palëkundur për thellimin e partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Japonisë. “Gjatë takimit me Kryetarin e Parlamentit të Japonisë, z. Fukushiro Nukaga, riafirmuam përkushtimin tonë të palëkundur për thellimin…