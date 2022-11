Osmani takohet me kryeministrin kanadez, flasin për zhvillimet në rajon

Në këtë samit, siç ka njoftuar Osmani, ajo është takuar me kryeministrin e Kanadasë, Justin Trudeau, shkruan lajmi.net.

Ajo në postimin e saj në Twitter, ka thënë se takim ata kanë biseduar për zhvillimet në rajon.

“Gjithmonë është mirë të takohem me një mik të dashur të Republikës së Kosovës. Në Samitin Frankofonisë, fola me kryeministrin kanadez Justin Trudeau për zhvillimet e vazhdueshme në rajonin tonë dhe mirënjohjen e popullit tonë për mbështetjen e qartë dhe konkrete të Kanadasë”, ka thënë Osmani. /Lajmi.net/

Always good to catch up with a dear friend of the Republic of Kosovo.

At @OIFrancophonie, I spoke to 🇨🇦 Prime Minister @JustinTrudeau about ongoing developments in our region and the gratitude of our people for Canada’s clear and concrete support. pic.twitter.com/voC0hTmg7T

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) November 19, 2022