Osmani takohet me kryeministrin e Singaporit: Theksova rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik Presidentja Vjosa Osmani është takuar me kryeministrin e Singaporit, Lee Hsien Loong, gjatë punimeve të Forumit ‘Ekonomia e Re’ të organizuar nga Bloomberg. Osmani ka shkruar se në takim me Loong ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik dhe përpjekjeve për një të ardhme të qëndrueshme, transmeton lajmi.net. “Theksova rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik dhe përpjekjeve të…