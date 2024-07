Osmani takohet me Kallasin, shefen e ardhshme të politikës së jashtme të BE-së dhe me Kryeministrin e Luksemburgut Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është takuar me kryeministren e Estonisë dhe shefen e ardhshme të politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas. Osmani me Kallasin është takuar gjatë samitit të NATO-s që është mbajtur në Washington të SHBA-së. Osmani përveç Kallasit, ka takuar edhe kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden. Ajo ka shkruar se me…