Osmani takohet me Hovenier, flasin për situatën e sigurisë e dialogun Presidentja Vjosa Osmani ka takuar ambasadorin e SHBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Situata e sigurisë në vend dhe dialogu me Serbinë ishin disa nga temat e diskutuara, transmeton lajmi.net. “Presidentja Osmani nënvizoi edhe njëherë rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me SHBA-të për të fuqizuar prezencën e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare”, thuhet në një…