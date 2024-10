Osmani takohet me Hovenier- Flasin për mundësitë e bashkëpunimit në fusha të interesit të përbashkët, përfshirë edhe çështjet e sigurisë Presidentja Vjosa Osmani është takuar sot me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet e fundit në vend. Mes tjerash në takim janë diskutuar mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. “Duke u nisur nga vizita e fundit e Presidentes Osmani në SHBA, u…