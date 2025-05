Osmani takohet me homologun e saj austriak: Miqësia me Austrinë mbetet një shtyllë e fortë e rrugëtimit tonë evropian Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në ceremoninë e 80 vjetorit të çlirimit të Kampit të përqendrimit që po mbahet në Mauthausen. Osmani në këtë ceremoni ka takuar homologun e saj nga Austria, Alexander Van der Bellen dhe Zonjën e Parë Doris Schmidauer, shkruan lajmi.net. Ajo ka thënë se “miqësia me Austrinë mbetet…