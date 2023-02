Osmani takohet me gjeneralin e NATO-s, diskutojnë zhvillimet e fundit në rajon Presidentja Vjosa Osmani, në kuadër të Konferencës së Sigurisë në Mynih, është takuar me Gjeneralin Christopher Cavoli, Komandantin Suprem të Forcave Aleate për Evropë (SACEUR) në NATO. Në takim me Gjeneralin Cavoli, siç ka informuar zyra e presidentes, Osmani ka folur mbi punën e NATO-s në Republikën e Kosovës përgjatë 23 viteve të fundit në…