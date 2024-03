Osmani takohet me deputetin gjerman Hahn: Kërkon thellimin e bashkëpunimit Kosovë-Gjermani në siguri Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani priti sot në takim deputetin dhe zëdhënësin e Politikës së Mbrojtjes së Grupit Parlamentar të CDU/CSU në Bundestagun gjerman, Florian Hahn, me të cilin diskutoi mbi situatën aktuale politike dhe të sigurisë në vend. Me këtë rast, presidentja Osmani shprehu falënderimin dhe mirënjohjen e lartë për mbështetjen e vazhdueshme të…