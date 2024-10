Osmani takohet me Begajn në Tivat: Koordinuam qëndrimet e dy shteteve tona simotra Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot në Tivat është takuar me presidentin e Shqipërisë Bajram Begajn. Ajo ka thënë se ky takim është bërë për të koordinuar qëndrimet mes dy shteteve. “Sot në Tivat, me Presidentin Bajram Begaj, për t’i koordinuar qëndrimet e dy shteteve tona simotra, në të mirë të qytetarëve tanë dhe të…