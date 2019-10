Osmani takohet me Apostolovën dhe ambasadoren e Finlandës Pia Stjernvall

Nënkryetarja e LDK-së, Vjosa Osmani sot është takuar me përfaqësuesen e posaçme të BE-së dhe shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, me të cilën ka diskutuar lidhur me situatën aktuale politike në Kosovë, prioritetet e LDK-së dhe diskutimet për përbërjen e qeverisë së re.