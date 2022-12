Osmani takohet me ambasadorin Hovenier, diskutohet sërish situata në veri Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier. Osmani dhe Hovenier me këtë rast kanë diskutuar në lidhje me zhvillimet e fundit, në veçanti rreth dorëzimit të aplikimit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Osmani tha se ky përbën një hap të rëndësishëm në përmbushjen e…