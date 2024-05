Osmani takohet Kongresmenin republikan Keith Self: Një zë i fuqishëm i mbrojtjes së aleancës mes Kosovës e ShBA- Presidentja Vjosa Osmani është takuar me Kongresmenin republikan Keith Self, gjatë vizitës që po zhvillon në Teksas. Osmani ka thënë se Self është një zë i fuqishëm i mbrojtjes së aleancës mes Kosovës e SHBA-ve, si dhe mbështetës i vazhdueshëm i komunitetit shqiptaro-amerikan, raporton Express. “Gjatë vizitës në Teksas, pata kënaqësinë ta takoj edhe Kongresmenin…