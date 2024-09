Osmani: Strukturat ilegale në veri mbajnë peng integrimin e komunitetit serb Presidentja Vjosa Osmani ka pritur këtë javë në takim të Ngarkuarën me Punë të misionit të SHBA-ve në Kosovë, Anu Prattipati, me të cilën bisedoi për zhvillimet e fundit në vend, me fokus të veçantë në zhvillimet e sigurisë, si dhe tema të tjera të interesit të përbashkët. Në takim u diskutua edhe për rëndësinë…