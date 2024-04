Osmani sot mban konferencë për media Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani sot, do të mbajë konferencë për media lidhur me Forumin Ndërkombëtar për Gratë Paqen dhe Sigurinë, si dhe me rastin e 14 prillit, Ditës së të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pjesë e kësaj konference do jenë edhe znj. Vasfije Krasniqi dhe Shyhrete…