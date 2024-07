Osmani sot ia dorëzon flamurin ekipit olimpik të Kosovës Presidentja Vjosa Osmani do të organizojë sot ceremoninë e dorëzimit të flamurit për ekipin olimpik të Kosovës. Ky ekip do të udhëtojë këtë muaj në Paris të Francës ku do të zhvillohet edicioni i radhës i Lojërave Olimpike. Këto lojëra do të fillojnë më 26 korrik dhe do të vijojnë deri më 11 gusht.