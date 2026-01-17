Osmani: Skënderbeu, shpata e lirisë dhe simbol i përjetshëm i identitetit shqiptar

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani në 558 vjetorin e vdekjes së heroit Gjergj Kastriot Skënderbej, më 17 janarin e vitit 1468 tha se Skënderbeu ishte shpata e lirisë, strategu i betejave dhe ndërtuesi i aleancave. Ajo në një postim në Facebook shkruan se nga Kruja në zemrën e Evropës, emri i tij u bë simbol…

Lajme

17/01/2026 12:31

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani në 558 vjetorin e vdekjes së heroit Gjergj Kastriot Skënderbej, më 17 janarin e vitit 1468 tha se Skënderbeu ishte shpata e lirisë, strategu i betejave dhe ndërtuesi i aleancave.

Ajo në një postim në Facebook shkruan se nga Kruja në zemrën e Evropës, emri i tij u bë simbol i qëndresës, i nderit dhe i identitetit tonë të përjetshëm.

“Gjergj Kastrioti- Skënderbeu ishte shpata e lirisë, strategu i betejave dhe ndërtuesi i aleancave. Ai nuk e mbrojti vetëm tokën shqiptare, por dinjitetin, besimin dhe lirinë e kontinentit evropian. Nga Kruja në zemrën e Evropës, emri i tij u bë simbol i qëndresës, i nderit dhe i identitetit tonë të përjetshëm.

Lavdi Kryetrimit Gjergj Kastrioti- Skënderbeu!”, shkruan ajo.

Artikuj të ngjashëm

January 17, 2026

Ilir Deda: A do të përfundojnë në burg komisionerët për vjedhje...

Lajme të fundit

Ilir Deda: A do të përfundojnë në burg...

Kurti bëri homazhe me rastin e përvjetorit të 45-të...

‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’...

​LDK në udhëkryq, qëndrim apo largim i kryetarit?