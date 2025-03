Osmani shkruan për takimin me Rutte: Riafirmuam partneritetin tonë me Aleancën më të fuqishme të sigurisë në botë Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shkruar pas takimit me shefin e NATO-s, Mark Rutte. Ajo përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se Kosova në NATO është domosdoshmëri për paqen, shkruan lajmi.net. E para e shtetit të Kosovës ka thënë se përmes këtij takimi kanë riafirmuar partneritetin tonë me Aleancën më të fuqishme të…