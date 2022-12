Osmani shkon me familje në Bondsteel për Krishtlindje: Lidhja Kosovë-SHBA më e fortë se kurrë

Osmani aty iu ka uruar Krishtlindjet ushtarëve amerikanë.

Po ashtu bashkë me të ka qenë edhe ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Jeffry Hovenier.

“Përcolla mirënjohjen tonë për shërbimin dhe mbështetjen e palëkundur të tyre ndaj vendit tonë. Lidhja Kosovë-SHBA është më e fortë se kurrë. Gëzuar Festat“, ka shkruar Osmani në Twitter.

Postimi i plotë:

Happy to join U.S. soldiers and @USAmbKosovo Hovenier at Camp Bondsteel for the traditional Christmas lunch.

Conveyed our gratitude for their service and steadfast support to our country. The 🇽🇰-🇺🇸 bond is stronger than ever. Happy Holidays! pic.twitter.com/0B9FpGV7wa

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 25, 2022