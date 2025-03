Osmani: Serbia të ketë përgjegjësi ndaj sulmeve në rajon, mungesa e saj po e inkurajon të vazhdoj të përdor dhunë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot është takuar me Presidentin e Letonisë, Edgars Rinkēvičs.

Pas këtij takimi, ata të dy kanë mbajtur një konferencë për media, ku Osmani ka njoftuar atë edhe për sulmet e Serbisë në Rajon.

Ajo ka thënë se BE-ja duhet të ketë një përgjigje të qartë ndaj veprimeve të Serbisë, të cilat sipas Osmanit, synojnë që rajonin ta kthejnë drejt së kaluarës dhe konflikteve.

“Kosova ka bërë çmos që të kontribuoj në stabilitetin rajonal, përkundër faktit që vetëm këto dy vitet e fundit vazhdimisht kemi pas sulme agresioni nga Serbia në vendin tonë me synimin e qartë që të aneksohet territori ynë, sipas modelit rus të aneksimit. Ne kemi bërë ballë me sukses këtyre synimeve, nëpërmjet forcave tona policore si dhe përkrahjen e aleatëve, mirëpo është me rëndësi që të ketë përgjegjësi për Serbinë si për këto sulme në veri të Kosovës, ashtu edhe për sulmin ndaj ushtarëve të NATO-s në maj 2023 sepse mungesa e përgjegjësisë po e inkurajon Serbinë që të vazhdoj të përdor dhunë në rajonin tonë”, ka thënë Osmani.

Ajo ka njoftuar se ushtarët letonezë të KFOR-it do ta vazhdojnë misionin në Kosovë deri në dhjetor 2025.

Siç ka njoftuar Osmani, në Kosovë shërbejnë gjithsej 140 ushtarë letonezë. /Lajmi.net/