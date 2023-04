Osmani: Serbia ka mbështetur hapur grupet kriminale në veri të Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Serbia po përdor taktikat ruse për të frikësuar Kosovën.

Në një intervistë për “Thesun”, ajo ka thënë se një situatë e rrezikshme po krijohet në Ballkan.

“Është një iluzion të besosh se zoti Vuçiq do të shkëputet nga Rusia – ai me siguri do të luajë lojëra dhe taktika dhe do të pretendojë si ai, por ai do të vazhdojë të luajë me të njëjtat synime ruse dhe serbe për të shkatërruar fqinjët dhe për të shkatërruar paqen”, tha ajo.

“Unë besoj se është koha që Evropa të ndalojë së qetësuari atë, sepse qetësimi i autokratëve nuk ka çuar kurrë në paqe afatgjatë”, tha Osmani.

Raportet e reja kanë zbuluar se paraushtarakët serbë të financuar nga Rusia kanë kontrabanduar armë në Kosovë me ndihmën e grupit famëkeq Wagner, organizatës kriminale paraushtarake ruse.

Një javë më parë, Kosova sanksionoi milicinë famëkeqe private pas raportimeve të përhapura për përfshirjen e tyre në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor.

Osmani ka thënë se grupet paramilitare serbe kanë organizuar qartë bashkëpunimin me Wagnerin.

Ajo dha një vlerësim të matur të situatës së paqëndrueshme midis dy shteteve fqinje mes frikës gjithëpërfshirëse për një situatë të rrezikshme që po krijohet në Ballkan.

Tensionet janë ndezur vazhdimisht midis Kosovës pro-evropiane dhe Serbisë së lidhur me Rusinë, ndërsa hija e luftës në Ukrainë është hedhur mbi Evropë.

Osmani tha për The Sun Online se ndërsa ajo ende mendon se një pushtim në shkallë të plotë nuk ka gjasa në këtë fazë – ajo është e shqetësuar nga taktikat e Putinit që përdoren nga Serbia dhe presidenti i saj i lidhur me Rusinë, Aleksandr Vuçiq.

Osmani tha se zoti Vuçiç është “thellësisht i lidhur” me Putinin – dhe ajo ka akuzuar më parë Serbinë për planifikimin e një operacioni për të rrëmbyer territorin e Kosovës, ashtu siç bëri Rusia në Krime.

Osmani i krahasoi ata me “burrat e gjelbër” famëkeq të Putinit të dislokuar në Krime – ushtarë që nuk mbanin shenja dhe kryesuan aneksimin e Putinit. a Osmani i kërkoi Perëndimit të vazhdojë t’i mbështesë ata, duke paralajmëruar se konflikti në Ballkan do të destabilizojë më tej një Evropë tashmë të brishtë. “Ky nuk është një problem i largët,” tha ajo për The Sun Online.

“Paqja në Ballkanin Perëndimor është shumë e lidhur me paqen në Londër, në Nju Jork, në Uashington, në Paris, në Berlin, sepse historia tregon se mungesa e paqes dhe sigurisë në Evropë është mungesë e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Dhe kjo mungesë paqeje dhe sigurie në Ballkanin Perëndimor do të thotë një Evropë e destabilizuar”.

Osmani ka thënë se është e vështirë të “kuptohet mendja e autokratëve” si z. Vuçiq – duke thënë se ndërkohë që kërcënimi i pushtimit duket i ulët tani, kjo mund të ndryshojë.

Ajo tha se”Pushtimi nuk duket shumë i mundshëm. Megjithatë, shumë njerëz thanë se ishte e pamundur në Ukrainë vetëm dy ditë para se të ndodhte.

“Ne të gjithë ishim në Konferencën e Sigurisë në Mynih dhe shumica dërrmuese po thoshin se Rusia nuk do ta bënte kurrë këtë. “Epo, ata bënë.”

Ajo thotë se zoti Vuçiq do të mbante fjalime duke kritikuar Millosheviçin “jo sepse ai nuk ishte dakord me krimet”, por sepse ato nuk ishin “mjaft të ashpra ndaj shqiptarëve etnikë”.

Tani, ka shqetësime të reja se mbështetja e zotit Vuçiq për politikat e Millosheviçit mund të shërbejë si një pretekst i rrezikshëm për përshkallëzimin.

“Forcat paraushtarake serbe dhe organizatat kriminale ndihmojnë në mbajtjen e dhunës në veri të Kosovës, me Rusinë që importon armë dhe uniforma ushtarake, tha zonja Osmani.

“Serbia ka mbështetur hapur këto grupe në veri të Kosovës dhe ka kryer krime, duke përfshirë kryerjen e krimeve kundër serbëve që jetojnë në veri.”

Osmani ka thënë se vendi i saj është i sigurt se Serbia do të dështojë nëse ata përpiqen të pushtojnë dhe rimarrin territorin.