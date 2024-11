Osmani: Rritja e prezencës së Kosovës në Amerikën Jugore është me rëndësi strategjike Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka deklaruar se mbrëmë u hap ambasada e Kosovës në Kolumbi edhe pse hapja e saj është diskutuar para dy viteve. Përmes një postimi në Facebook Osmani tha se “rritja e prezencës së Kosovës në Amerikën Jugore është me rëndësi strategjike”. “Nga diskutimi e dakordimi me Presidentin e Kolumbisë, Gustavo…