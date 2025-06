Osmani publikon video nga Defender ’25 në Babaj të Bokës, e përfshin edhe pjesën ku shtrëngon duart me Kurtin Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka publikuar një video të ushtrimeve të FSK-së në Babaj të Bokës në kuadër të “Defender Europe ’25”. “Mbrojtësit e lirisë. Defender ’25 në Republikën e Kosovës”, ka shkruar ajo. Në video Osmani shihet duke shtrënguar duart me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ajo ka qenë atje bashkë me Zotëriun…