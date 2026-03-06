Osmani pritet t’i drejtohet popullit, këshilltarja e saj publikon pamje të Presidentes duke xhiruar një fjalim

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani duket se mbrëmjen e së premtes ka xhiruar një fjalim. Këshilltarja e saj ka publikuar një fotografi, ku Osmani shihet në presidencë. “Duke ndodhur tani” – ka shkruar ajo.

Lajme

06/03/2026 23:47

