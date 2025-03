Osmani pret nesër në takim sekretarin e NATO-s, pas takimit mbajnë konferencë për media Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani nesër do të pres në takim, sekretarin e NATO-s, Mark Rutte. Takimi do të nis në ora 13:45, dhe pas tij do të mbajnë konferencë për media, shkruan lajmi.net. “Në orën 13:45, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, pret në takim Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Mediat…