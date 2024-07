Osmani pret në takim ambasadorin Hovenier, e njofton se ka filluar fazën e konsultimeve për zgjedhje

“Në takim, Presidentja Osmani dhe Ambasadori Hovenier diskutuan për koordinim për takimet dhe aktivitetet gjatë Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (UNGA), ku Presidentja Osmani do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës në cilësinë e saj si kreu i shtetit”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

Tutje, në takim është diskutuar edhe për zhvillimet e fundit në vend me fokus të veçantë në çështjet e sigurisë, si dhe tema të tjera të interesit nacional.

