Osmani: Posa drafti i Asociacionit të ndodhet në Kushtetuese, do t’i dërgoj komentet e mia Presidentja Vjosa Osmani, ka thënë se i ka gati komentet e saj lidhur me draft statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Osmani është shprehur se ka analizuar draftin në fjalë dhe komentet e saj do t’i dërgojë posa të ndodhet propozimi në…