Osmani për tërmetin në Turqi: Kosova gati të ndihmojë përmes FSK-së

Në një postim në Twitter, ajo ka thënë se Kosova është e gatshme të ofrojë ndihmën e saj përmes FSK-së, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë i Osmanit:

Zemra ime është për të gjitha komunitetet e prekura nga tërmeti shkatërrues në Turqi.

Ngushëllimet më të thella për të gjitha jetët e humbura dhe uroj një shërim të shpejtë për të gjithë të prekurit.

Solidaritet i plotë me njerëzit e Turqisë. Kosova është gati të ofrojë mbështetjen e nevojshme përmes FSK-së. /Lajmi.net/

My heart goes out to all affected communities by the devastating earthquake in Türkiye.

Deepest condolences for all the lives lost & wishing a swift recovery for all those impacted.

Full solidarity with the people of 🇹🇷. 🇽🇰 is ready to offer necessary support incl. through KSF

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 6, 2023