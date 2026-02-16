Osmani për takimin me Ramën: Kosova dhe Shqipëria janë bashkë në çdo sfidë e sukses

16/02/2026 16:20

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shkruar në lidhje me takimin me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Ajo ka thënë se Kosova dhe Shqipëria janë bashkë në çdo sfidë dhe në çdo sukses, me koordinim të ngushtë politik e institucional dhe me angazhim të përbashkët.

“Sot, pata kënaqësinë ta mirëpres Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, në frymën vëllazërore, e cila na bashkon. Ky bashkëpunim është shprehje e një vullneti të përbashkët kombëtar për të ecur përpara si dy shtete në shërbim të qytetarëve tanë dhe të së ardhmes sonë të përbashkët euroatlantike”, ka shkruar Osmani. /Lajmi.net/

