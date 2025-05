Osmani për takimin me liderët e partive: Është veç fillimi, duhet ta kenë primar interesin e vendit Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka njoftuar se do të vazhdojë takimet me liderët e partive politike edhe pas datës 15 maj për të zhbllokuar situatën politike në vend. Ajo ka theksuar se secili lider duhet të vërë interesin shtetëror si prioritet, duke paralajmëruar se moskonstituimi i Kuvendit po rrezikon funksionimin e institucioneve kushtetuese. “Ky…