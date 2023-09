Osmani për sulmin terrorist në veri: Serbia qëndron prapa aktit, ndihmohet vazhdimisht nga Putini

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dhënë një intervistë për Channel 4 News, ku presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq e ka quajtur si ish-ministër i propagandës të Sllobodan Millosheviqit.

Osmani ka thënë se Kosova është këtu për të qëndruar, duke thënë se do ta mbrojnë vendin nga grupet terroriste.

”Kosova është këtu për të qëndruar përgjithmonë, sovraniteti territorial dhe demokracia. Në do të bëjmë gjithçka për ta mbrojtur Kosovën nga këto grupe terroriste”, ka thënë Osmani.

Ajo e ka akuzuar Serbinë për sulmin terrorist më 24 shtator, e pyetur se ”nga e di këtë“, Osmani ka përmendur arsnalin ushtarak të ushtrisë serbe që ishte në dispozicion të grupit terrorist.

“Policia e Kosovës është më profesionalja në rajon”, tha ajo teksa foli për propozimin që KFOR’i ta zëvendësojë policinë e Kosovës në veri.

Po ashtu Osmani, ka thënë se Kosova nuk është kundër serbëve të Kosovës, duke treguar se komuniteti serb ka veto në diçka çështje si ndryshimi i kushtetutës.

Më tutje, Osmani ka thënë se Serbia ndihmohet vazhdimisht nga presidenti i Rusisë, Vladimir Putin.

Ajo ka thënë se Kosova do të vazhdon të koordinohet me aleatët si SHBA-ja, BE-ja e Britania e Madhe për t’ia bërë të qartë se Serbia nuk do të kthehet kurrë në Kosovë.