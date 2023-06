Osmani për sulmet ndaj gazetarëve në Leposaviq: Kërkon që të gjithë ta dënojnë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pas sulmeve ndaj gazetarëve të vendit në Leposaviq.

Presidentja Osmani u ka bërë thirrje të gjitha shteteve aleate që ta dënojnë sulmin ndaj gazetarëve që ndodhen gjatë ditës së sotme në veri.

Osmani ka shkruar në Tëitter se përpjekjet për ta destabilizuar Kosovën do të dështojnë.

“Gazetarët në veri të vendit u sulmuan sërish brutalisht nga bandat kriminale. Ata që kryejnë këto sulme duhet të përballen me drejtësinë. Përpjekjet e tyre për të destabilizuar Kosovën do të dështojnë. Këto akte të tmerrshme të dhunës së vazhdueshme duhet të dënohen nga të gjithë. Sundimi i ligjit do të mbizotërojë”, ka shkruar Osmani në Tëitter.

Sulmet ndaj gazetarëve i kanë dënuar edhe subjekte të partive politike në vend.

Lidhja Demokratike e Kosovës dënon ashpër sulmet e grupeve kriminale ndaj gazetarëve në veri të cilët ishin duke kryer detyrën e tyre për informim e pasqyrim të gjendjes reale.

“Sulmet e vazhdueshme dhe të dhunshme e të paprovokuara janë vepra kriminale dhe në shtetet demokratike nuk kanë vend, prandaj dhe duhet të dënohen, ndërsa kryerësit e sulmeve të tilla të dalin para drejtësisë”, thuhet në njoftim.

Lidhja Demokratike e Kosovës fton organet e sigurisë që gazetarët të mbrohen me protokolle të posaçme në zonat e tensioneve. Po ashtu edhe njëherë i bën thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të marrin veprimet e duhura për të evituar destabilizimin e mëtutjeshëm të situatës.