Osmani për katastrofën humanitare në Gaza: Fëmijët nuk i nisin luftërat, por janë ata që vuajnë më shumë pasojat

“Fëmijët nuk i nisin kurrë luftërat! Por janë pikërisht ata që vuajnë më shumë dhe bartin pasojat më të rënda të çdo konflikti,” deklaroi Osmani në një postim të publikuar në rrjetet sociale.

Ajo e cilësoi situatën në Gaza si “zemërthyese” dhe bëri thirrje që kjo gjendje të marrë fund sa më parë. “Çdo fëmijë, çdo familje, pavarësisht kombësisë apo fesë, është e çmuar dhe duhet të mbrohet,” theksoi Presidentja.

Children never start wars! But they’re the ones who suffer most and bear the largest consequences of any conflict.

The humanitarian catastrophe in Gaza and the suffering of innocent civilians, especially children, is heartbreaking and must end. Every child, every family,…

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 28, 2025