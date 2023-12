Osmani për debatin me Kurtin: S’po ju tregoj çka biseduam se po bëni video me muzika dramatike

Ditë më parë, Vjosa Osmani, presidente e Kosovës, u pa në një debat të tensionuar në publik me kryeministrin Albin Kurti.

Osmani tregoi menjëherë pas përfundimit të takimit se për çfarë kishte debatuar me Kurtin. Ndërsa sot, gjatë ceremonisë së fundivitit me gazetarët, Osmani ka ironizuar me krejt këtë ngjarje.

“S’po ju tregoj më mirë se çfarë kemi debatuar se pastaj po ju nxjerri shumë punë me bo asi video me muzika dramatike si “Braveheart”, “End of the World””, ka thënë ajo, transmeton lajmi.net.