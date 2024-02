Osmani për certifikimin e 200 të rinjve për teknologji informative: Kosova vatër e inovacionit Certifikohen mbi 200 të rijnë të trajnuar në fushën e teknologjisë informative dhe digjitale në kuadër të projektit “ICT For Kosovos Growth”, semestri Vll me radhë për këtë vit. Të rinjtë u certifikuan në trajnimet e moduleve më të avancuara të gjuhëve programuese si Web Dev Prof, Big Data, Artificial Inteligjencë. Me këtë rast, presidentja…