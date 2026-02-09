Osmani: Pavarësisht sfidave, rruga e Kosovës drejt NATO-s dhe BE-së është e pandalshme
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se pavarësisht sfidave të vazhdueshme, rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian është e pandalshme. Në një intervistë për median britanike Monocle, ajo ka folur për integrimin euroatlantik, duke theksuar gjithashtu potencialin zhvillimor dhe perspektivën afatgjatë të vendit.
