Osmani pas takimit me Von der Leyen: Diskutuam Planin e Rritjes, do të kemi në dispozicion mbi 800 milionë euro Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot priti në takim presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Osmani përmes një postimi në Facebook, thotë se bashkë me Von der Leyen diskutuan rreth Planit të Rritjes dhe agjendën e reformave, ku prej të cilës për Kosovën do të jenë në dispozicion mbi 800 milionë euro. Tutje…